«Авито» ввело обязательную онлайн-оплату при самовывозе части категорий

Сервис для размещения объявлений о товарах «Авито» ввел обязательную онлайн-оплату при самовывозе и использовании «Авито Доставки» в ряде категорий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на правила компании.

© Пресс-служба Авито

Изменения коснутся продавцов без тарифного плана, которые размещают объявления в отдельных категориях раздела Fashion.

«Теперь продавать товары в этих категориях можно только через "Авито Доставку" либо с самовывозом по схеме "за 1 рубль с онлайн-оплатой". Комиссия за продажу составит от двух до девяти процентов и спишется только после того, как продавец получит деньги за заказ», — говорится в тексте.

Отмечается, что новые условия распространяются и на действующие объявления: они останутся активными только если продавцы примут правила и подключат хотя бы один способ доставки. Те же объявления, у которых нет доставки или самовывоза с оплатой онлайн и не приняты новые условия, автоматически отправятся в архив. Повторное их размещение станет возможно только после редактирования и согласия с обновленными правилами.

В «Авито» утверждают, что новые меры направлены на повышение безопасности сделок между продавцом и покупателем.