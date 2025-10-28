Российские продавцы столкнулись с многомиллионными потерями

Тысячи российских предпринимателей столкнулись с многомиллионными потерями из-за масштабного затора на границе с Казахстаном.

Более 10 тысяч грузовых автомобилей уже второй месяц ожидают таможенного досмотра, что парализовало поставки товаров из Китая, Турции и Киргизии.

«Российские селлеры сообщают о задержке абсолютно разных грузов — от автомобилей до скоропортящихся товаров. Сроки доставки увеличились с нескольких дней до нескольких месяцев, что уже привело к срыву сезонных поставок. По словам предпринимателей, некоторые уже потеряли товары для Хэллоуина, который отмечается в конце октября», — сообщает telegram-канал Baza.

Основной причиной транспортного коллапса стало усиление таможенного контроля на казахстанской границе. Как сообщают источники, проверки направлены на борьбу с серым импортом — досмотры выявляют несоответствие фактического груза экспортным документам. Например, когда вместо задекларированных автозапчастей перевозят зимние куртки.

Раскрыта схема незаконной очереди для фур на границе Приморья с Китаем

Логистические компании начали перенаправлять грузы через альтернативные маршруты — Уссурийск и Беларусь. Параллельно на границе появились «помогалы», предлагающие ускорить процедуру за $300-1000, а за контейнерные поставки — до 10% от стоимости товара.