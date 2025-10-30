Стала известна реакция европейского бизнеса на запрет поставлять унитазы в Россию

В России с юмором отнеслись к введенному Брюсселем запрету на поставки унитазов и биде в Россию, но европейскому бизнесу не до смеха. Об этом со ссылкой на публикацию о том, как отреагировали на новые санкции в Италии, написал в микроблоге в X спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Итальянская ассоциация предпринимателей: "Хотя для россиян это смешно, запрет на туалеты — это смешно, но для нас это не смешно"», — процитировал он, отметив, что в Европейском союзе, судя по всему, считают, что в будущем там потребуется больше соответствующей продукции.

Как стало известно из приведенных слов главы Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, новые санкции обойдутся Риму в 250 миллионов евро, включая 140 миллионов убытков экспортеров сантехники.

Дефицита унитазов не будет: эксперты объяснили, как новые санкции ЕС повлияют на рынок

Под санкции, введенные Европой неделю назад, попали десятки категорий товаров, в числе которых оказались рододендроны, мох и игрушки с моторчиком. Говоря об ограничениях на поставки унитазов, президент РФ Владимир Путин пошутил, что такие меры дорого обойдутся Евросоюзу.