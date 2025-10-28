PepsiCo впервые провела глобальный ребрендинг и изменила логотип

Американская компания PepsiCo представила обновленную айдентику и логотип, впервые за 25 лет изменив фирменный стиль с акцентом на улыбку и новые цвета.

Компания PepsiCo впервые за двадцать пять лет провела ребрендинг, изменив фирменный логотип и обновив визуальную айдентику, передает ТАСС. Новый бренд получил лозунг: «Еда. Напитки. Улыбка».

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил: «Наша новая идентичность смело отражает то, кем мы являемся в 2025 году: компания с широким охватом, стремящаяся к положительному влиянию по всему миру, и непревзойденная семья любимых брендов продуктов и напитков».

Отмечается, что обновленный логотип содержит букву «P», символизирующую наследие бренда газированных напитков Pepsi, а цветовая палитра была навеяна природой – плодородной почвой, напитками и яркими оттенками. Директор по работе с потребителями и маркетингу Джейн Уэйкли прокомментировала: ставя улыбку в центр визуальной идентичности, в компании делают акцент на ориентированности на потребителя, что питает их рост.

В PepsiCo уточнили, что со временем ребрендинг затронет также внешний вид упаковки продуктов, напитков и оформление вывесок.