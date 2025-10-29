Правопреемник Decathlon в России может обанкротиться

Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве АО «Октоблу», управляющего сетью магазинов спортивных товаров Desport — правопреемника ушедшей из России сети Decathlon. Иск подало ООО «Спорт Импекс», общая сумма исков приближается к 850 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Спор между компаниями длится уже несколько лет. Ранее суд взыскал с «Октоблу» более 2,2 млн руб. долга за неоплаченную поставку спортивных товаров по контракту 2014 года. Апелляция оставила это решение без изменений, указав, что доказательств оплаты или претензий к качеству товара не представлено.

Кроме того, «Октоблу» имеет несколько исков от разных компаний о неисполнении обязательств по договорам аренды, поставки, купли продажи и другие претензии.

«Октоблу» управляет активами бывшего Decathlon в России. Учредителем компании является ООО «АРМ», связанное с франшизами Mango, «Шоколадницы» и Burger King.

Эксперты отмечают, что, если банкротства сети начнется, то, учитывая число ее кредиторов и сумму задолженностей, оно может растянуться лет на пять. А уход с рынка «Октоблу» может стать первым банкротством компании, перешедшей российским бенефициарам после ухода с рынка головной западной компании.

В 2024 году выручка АО «Октоблу» приблизилась 5 млрд руб., увеличившись почти в шесть раз год к году. Убыток составил почти 3 млрд руб. после прибыли в 2,6 млрд руб. в 2023 году. Сеть после смены собственника сократилась. Если на момент продажи Decathlon в нее входило 35 магазинов, сейчас — всего 22. Осенью 2023 года сеть провела ребрендинг.