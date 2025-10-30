В России начали производить первую отечественную вакцину от ВПЧ

Компания «Нанолек» запустила производство первой российской вакцины от ВПЧ
Компания «Нанолек» и Фонд развития промышленности запустили первое в Российской Федерации производство вакцины от вируса папилломы человека полного цикла.
Об этом пишет РИА Новости.
«В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот. Это будет в втором полугодии 2026 года», — указал гендиректор «Нанолек» Евгений Баринов.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила включить вакцинацию от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок.
Опрошенные RT врачи рассказали, сколько прививок можно делать одновременно.