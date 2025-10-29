В России высказались об увольнении людей из-за ИИ

Руководство российских компаний не производит массовые и резкие увольнения сотрудников ради внедрения искусственного интеллекта (ИИ), рассказала журналистам РБК руководитель рекрутингового агентства NEWHR и исследований IT-рынка Кира Кузьменко.

Накануне корпорация Amazon объявила о планах сократить 14 тыс. сотрудников до конца года ради подготовки к внедрению искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы.

«Единственные кейсы, где произошла полная замена не просто части функционала, а именно прям людей, это все сферы, связанные с технической поддержкой. Даже звонки, факты, которые точно подтверждены, это большая экономия», — отметила Кузьменко.

Руководитель агентства подчеркнула, что сведения об увольнениях в других сферах считает хайпом, направленным на достижение PR-целей.

По ее словам, ряд компаний также использует внедрение ИИ как повод для увольнений, экономит деньги на зарплате.

Директор и сооснователь digital-агентства Alavenir Владимир Столбов сообщил, что в его компании ИИ не заменяет человеческий труд, а служит инструментом в рабочих задачах.