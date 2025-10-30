Смоленские компании смогут торговать через Белорусскую биржу

Соглашение о сотрудничестве с "Белорусской универсальной товарной биржей" подписал "Центр поддержки экспорта Смоленской области". Выход на новый виток взаимодействия стал итогом переговоров губернатора Василия Анохина с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским.

"Документ направлен на развитие торгово-экономических связей, расширение экспортных возможностей и поддержку предпринимателей нашего региона. Почти 67 процентов товарооборота Смоленщины приходится на взаимодействие с республикой Беларусь. Продолжаем последовательно укреплять сотрудничество", - пояснил глава региона.

"Белорусская универсальная товарная биржа" - крупнейшая электронная площадка Восточной Европы. На ней работает около 8,8 тысячи компаний из 83 стран. Биржа обеспечивает прозрачные и безопасные механизмы онлайн-торгов, гарантирует выполнение обязательств и предоставляет оперативную рыночную аналитику. Благодаря этому бизнес получает быстрый и надежный доступ к иностранным рынкам.

Сегодня на БУТБ уже аккредитовано более 620 компаний Смоленской области. Новый этап сотрудничества создаст для них дополнительные возможности. Это участие в международных торгах в электронном формате, доступ к широкой сети белорусских и зарубежных партнеров, сопровождение экспортных сделок и снижение рисков неплатежей, консультативная и брокерская поддержка.