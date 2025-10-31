Netflix захотел купить Warner Bros. Discovery

Американская компания Netflix рассматривает сделку по приобретению Warner Bros. Discovery и уже оценивает финансовые детали возможного предложения, пишет Reuters.

Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность купить медиаконгломерат Warner Bros. Discovery, передает ТАСС.

По данным агентства Reuters, для оценки перспектив сделки Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co, который анализирует потенциальное предложение.

Netflix получил доступ к необходимой финансовой информации Warner Bros. Discovery для подготовки заявки на покупку. Информацию о переговорах подтверждают источники агентства, однако официальные лица Warner Bros. Discovery и представители Moelis & Co воздержались от комментариев. Получить подтверждение от самой Netflix не удалось.

Warner Bros. уже сотрудничает с Netflix как производитель популярных сериалов, среди которых франшизы о Гарри Поттере и героях DC Comics. Потенциальная покупка позволит сервису получить эксклюзивный контроль над востребованным контентом и известными персонажами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом руководство Warner Bros Discovery объявило о разделении бизнеса на две самостоятельные компании.

В сентябре стало известно, что Paramount Skydance планирует купить Warner Bros Discovery.