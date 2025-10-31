Reuters: Netflix изучает возможность покупки Warner Bros. Discovery

Деловая газета "Взгляд"

Американская компания Netflix рассматривает сделку по приобретению Warner Bros. Discovery и уже оценивает финансовые детали возможного предложения, пишет Reuters.

Netflix захотел купить Warner Bros. Discovery
© Global Look Press

Американский стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность купить медиаконгломерат Warner Bros. Discovery, передает ТАСС.

По данным агентства Reuters, для оценки перспектив сделки Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co, который анализирует потенциальное предложение.

Netflix получил доступ к необходимой финансовой информации Warner Bros. Discovery для подготовки заявки на покупку. Информацию о переговорах подтверждают источники агентства, однако официальные лица Warner Bros. Discovery и представители Moelis & Co воздержались от комментариев. Получить подтверждение от самой Netflix не удалось.

Warner Bros. уже сотрудничает с Netflix как производитель популярных сериалов, среди которых франшизы о Гарри Поттере и героях DC Comics. Потенциальная покупка позволит сервису получить эксклюзивный контроль над востребованным контентом и известными персонажами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом руководство Warner Bros Discovery объявило о разделении бизнеса на две самостоятельные компании.

В сентябре стало известно, что Paramount Skydance планирует купить Warner Bros Discovery.