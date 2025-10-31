Арестованы счета бывших владельцев Домодедово

Суд арестовал счета и имущество бывших владельцев Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана по иску структур аэропорта на 6,5 млрд рублей.

Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на судебную картотеку.

«Также наложен арест на имущество и ценные бумаги компаний «Дом-инвест», «Форум-инвест», «Мера-инвест» и АПК «Племзавод «Ямской», которые, как утверждают заявители, «полностью контролирует» Дмитрий Каменщик», — говорится в материале.

28 октября сообщалось, что Каменщик обжаловал в кассации решение о передаче аэропорта в собственность государства.

За день до этого стало известно, что суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, инициированный Генеральной прокуратурой РФ.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.