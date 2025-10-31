Эстонская Elering с 2026 года вводит плату за балансирующую мощность

Эстонская государственная энергетическая компания Elering ввела дополнительную плату за электроэнергию, которую жители страны начнут оплачивать с 2026 года. Глава компании, Калле Килк, назвал ее «ценой энергетической независимости» от России, пишет РИА Новости.

Elering установила плату за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час. Взиматься она будет с января 2026 года как с потребителей, так и с производителей электроэнергии.

Килк заявил, что этот платёж фактически является платой за энергетическую независимость после выхода из-под контроля российской энергосистемы.

Уточняется, что новые средства будут направлены на финансирование резервов, необходимых для поддержания стабильной частоты в энергосистеме.

Помимо этого, с 2026 года эстонцы станут платить за «надежность энергоснабжения». Эти средства покроют расходы на обеспечение стабильного энергоснабжения в периоды снижения выработки электроэнергии из возобновляемых источников. ERR прогнозирует, что этот дополнительный платёж увеличит ежемесячные счета домохозяйств примерно на два евро.

Напомним, что 8 февраля Эстония, Литва и Латвия вышли из системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и интегрировали свои электросети в синхронную зону континентальной Европы. О намерении отсоединиться от БРЭЛЛ операторы электросетей прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию ещё летом 2024 года.