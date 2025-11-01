Стало известно, что Генпрокуратура подала новый иск по делу о «Корпорации СТС»

Генеральная прокуратура России инициировала очередной иск в отношении бывших владельцев и связанных структур коммунального холдинга «Корпорация СТС».

Среди ответчиков — уральские бизнесмены Алексей Бобров и Антон Биков, экс-председатель совета директоров компании Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и глава АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Согласно данным суда, иск был зарегистрирован 28 октября, а заседание назначено на 11 ноября. Его рассмотрит судья Юлия Москалева. Прокуратура требует обратить в доход государства имущество ответчиков на основании закона о контроле за соответствием расходов доходам (ФЗ №230).

В числе юридических лиц, фигурирующих в деле, указаны ООО «Тюменский энергетический альянс», ООО «Базфорс» — владеющее почти всеми акциями ТЭА, а также московское ООО «Предприятие проектного финансирования». В качестве третьих лиц привлечены предприятия ЖКХ и смежных отраслей, работающие в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Суд уже ввёл обеспечительные меры и выдал более 30 исполнительных листов.

Ранее, 10 октября, Ленинский районный суд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры, и активы «Корпорации СТС» были переданы государству. Следствие утверждает, что Биков и Бобров при поддержке чиновников незаконно завладели госпредприятием «Облкоммунэнерго», создали на его базе холдинг, монополизировали коммунальные услуги на Урале и вывели за рубеж около 12 миллиардов рублей.

Сейчас Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей по обвинению в мошенничестве в крупном размере, а Дмитрий Буданов объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.