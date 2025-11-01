Маркетплейсы отреагировали на критику Набиуллиной

Крупнейшие российские интернет-площадки выступили против законодательного запрета на дифференцированные цены в зависимости от способа оплаты покупок. Такую позицию представители Wildberries & Russ и Ozon озвучили 31 октября на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономической политике. Об этом пишет РБК.

В начале текущей недели председатель Центробанка Эльвира Набиуллина раскритиковала практику маркетплейсов предоставлять более низкие цены покупателям, расплачивающимся картами банков из той же группы компаний. По ее словам, это создает несправедливые конкурентные условия, поскольку другие финансовые организации не могут влиять на ценообразование на чужих площадках.

На заседании экспертного совета вице-президент Сбербанка Анна Попова от лица банковского сообщества выступила за законодательное ограничение таких скидок.

«Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств», — заявила она.

Чем быстрее будут внесены поправки в закон, тем быстрее исправится эта негативная практика, добавила Попова. По ее словам, этот вопрос сейчас обсуждается в том числе в правительстве и ЦБ.

В Госдуме намерены разобраться со скидками маркетплейсов

Интернет-площадки настаивают на добровольном урегулировании вопроса без государственного участия. Директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин заявил, что любые ограничения должны распространяться на всех участников рынка равномерно. Если запрещать специальные условия маркетплейсам, то аналогичные меры следует применить к программам лояльности банков и мобильных операторов, аргументировал он свою позицию.

Представитель Ozon сообщил о готовности маркетплейса идти в ногу с требованиям индустрии и объявил о расширении программы «зеленых» ценников на карты сторонних финансовых организаций. Директор по маркетингу и монетизации площадки Олег Дорожок сообщил о переговорах с четырьмя банками и ожидании увеличения числа партнеров в ближайшее время. Названия потенциальных партнеров компания не раскрыла.

Аналогичную программу для сторонних банков запустил «Яндекс маркет», но пока она работает исключительно с Альфа-банком. Представители площадки отказались от комментариев о планах привлечения новых партнеров.

Представители Wildberries подчеркнули, что предоставление преимуществ клиентам внутри одной бизнес-группы соответствует мировой практике. Введение ограничений только для отдельных игроков приведет к искажению конкуренции, предупредили в компании.