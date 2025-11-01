Активы украинского олигарха продают в российском регионе

Росимущество объявило торги на продажу двух компаний, ранее принадлежавших украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

На аукцион выставлены 100 % долей в двух фирмах, расположенных в Адыгее. Начальная стоимость лота составляет 3,97 млрд рублей, шаг аукциона — 198 млн. Приём заявок завершится 25 ноября.

Суд обратил активы в доход государства в марте 2024 года, после того как Генпрокуратура обвинила Коломойского и его окружение в финансировании экстремистской деятельности и украинской армии. Тогда же были изъяты здания и земельные участки на сумму свыше 6 млрд рублей, а также прекращена деятельность компаний, связанных с бизнесменом, передает «РБК».

Одна из организаций занимается разработкой Кошехабльского газоконденсатного месторождения и называет себя крупнейшим игроком в топливно-энергетическом комплексе Адыгеи. В 2024 году её чистая прибыль выросла в 2,3 раза — до 443 млн рублей, при выручке 1,45 млрд. За первый квартал 2025 года прибыль увеличилась ещё в шесть раз — до 45 млн.

Вторая компания специализируется на организации питания. В 2024 году её выручка составила 36,8 млн рублей, а прибыль — 4,1 млн.

Управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что активы привлекательны с точки зрения финансовых показателей, однако их «обременённая история» может осложнить продажу. По его оценке, дисконт к стартовой цене может достигнуть 25%, а реализация лота займёт до полугода.

Эксперт также отметил, что структуры, связанные с Коломойским, могут попытаться оспорить сделку за рубежом, что создаёт риски для новых собственников — в том числе угрозу ареста зарубежных счетов и активов. Поэтому, по мнению Жарского, основные претенденты на покупку будут российские компании, формально не связанные с крупными холдингами.