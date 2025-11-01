Американские санкции против «Лукойла» могут ударить по Болгарии

Возможная остановка принадлежащего российской компании НПЗ в Бургасе может привести к топливному кризису в Болгарии, массовым протестам и падению правительства, пишет Politico. Насколько важен этот завод для Болгарии, и какова вероятность его остановки?

«Лукойл» стал владельцем нефтеперерабатывающего завода в Бургасе в 1999-м году. С тех пор компания вложила в его модернизацию миллиарды долларов. По данным Politico, сегодня этот НПЗ, крупнейший на Балканском полуострове, обеспечивает до 80% потребностей Болгарии в топливе. Кроме того, у «Лукойла» сеть из более чем 500 АЗС в стране. Остановка этих предприятий приведет не только к топливному кризису, но и к значительному сокращению поступлений в бюджет страны. Продолжает болгарский политолог Пламен Милетков:

«Лукойл» — это очень важно для болгарской экономики, это важно для Балкан. Это очень важно для Болгарии, для экономики, что они платят очень много акцизов, налоги, но они торгуют своим продуктом на всех Балканах. Если «Лукойл» не будет работать, в Болгарии и на Балканах будет кризис. В Греции, Румынии, Болгарии, Сербии, Македонии и Албании будут очень серьезные проблемы».

Как рассказали два источника Politico, Болгария изучает возможность подачи ходатайства об исключении предприятий «Лукойла» в стране из американских санкций. В Софии опасаются, что топливный кризис, вызванный вероятной остановкой НПЗ в Бургасе, перерастет в массовые волнения и протесты, что, в свою очередь, может привести к падению правительства Болгарии и усилить позиции пророссийских сил. Комментирует научный сотрудник сектора исследований Европейского союза Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов:

«Мне кажется, что мы, когда эту тему обсуждаем, всегда пребываем в каком-то еще таком немножко из 19 века взятом представлении, что в Болгарии борются пророссийские и антироссийские силы — русофилы и русофобы — которые по очереди к власти приходят. Сейчас там ситуация немного по-другому выглядит просто потому, что Болгария — это член ЕС и НАТО, и Россия там присутствует достаточно слабо в ее ежедневной политической жизни. Максимум, на что можно вот в нынешних условиях рассчитывать, это на то, что те силы, которые в каких-то политических своих целях являются пророссийскими, наберут там немножко больше голосов, но не более того».

«Лукойл», попавший вместе с «Роснефтью» под американские санкции, объявил о том, что нашел покупателя на свои зарубежные активы. Это сырьевой трейдер Gunvor. Однако стороны не успеют закрыть сделку до 21 ноября, когда истекает срок генеральной лицензии Минфина США на операции с «Лукойлом». То есть, после этой даты все активы «Лукойла» станут токсичными. И на тот же завод в Бургасе никто не станет поставлять нефть, и покупать у него топливо. Но до этого дело не дойдет, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков:

«Я думаю, что Соединенные Штаты в случае, если будет видно, что стороны ищут выход из ситуации, что «Лукойл», соответственно, продает свои активы, что они продлят действия генеральной лицензии. То есть разрешения на контакты с НПЗ в Бургасе. И я думаю, что как раз для этого «Лукойл» и объявил о том, что он уже нашел покупателя и они начинают оформлять сделку, для того, чтобы все его иностранные активы получили исключение из-под санкций, пока сделка не будет закрыта. Если НПЗ попадет под санкции, например, это не означает, что он мгновенно остановится. Как правило, на нефтеперерабатывающих заводах есть емкости с нефтью, которые обеспечивают от 2-3 недель до более чем месяца продолжения переработки, тем более Болгария сейчас разрабатывает вопрос запрета на экспорт нефтепродуктов, и это тоже позволит, в общем-то, нивелировать эти риски, поэтому как бы топливный кризис маловероятен».

Ранее в октябре депутаты болгарского парламента проголосовали за временный запрет на экспорт в страны ЕС нефтепродуктов, в основном дизеля и авиационного керосина.

По мнению парламентского большинства, это нужно для обеспечения энергетической безопасности страны ввиду американских санкций, под которые попадает единственный в Болгарии НПЗ, пока еще принадлежащий «Лукойлу».