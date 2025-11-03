Названа сумма семилетнего контракта между Amazon и OpenAI

Компания OpenAI заключила сделку с поставщиком услуг в сфере облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS). Сумма контракта составляет $38 млрд, пишет обозреватель Мэтт Дэй в статье для Bloomberg.

Автор уточнил, что OpenAI заплатит AWS за доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia Corp. в рамках семилетнего соглашения.

По его мнению, масштабная сделка стала «очередным подтверждением» перехода OpenAI «из [статуса] исследовательской лаборатории в гиганта искусственного интеллекта, изменившего облик технологической отрасли».

Сделка важна и для Amazon, заметил Дэй. Она подтверждает способность компании создавать и эксплуатировать огромные сети центров обработки данных.

«Поскольку OpenAI продолжает расширять границы возможного, передовая инфраструктура AWS станет основой для реализации ее амбиций в области искусственного интеллекта», — разъяснил гендиректор AWS Мэтт Гарман.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман отметил, в свою очередь, что партнерство компании с AWS укрепляет обширную вычислительную экосистему, которая станет движущей силой новой эпохи и «сделает передовой ИИ доступным каждому».