Миллионы акций владельцев «Кириешек» и «Яшкино» передали государству

Почти семь миллионов акций владеющей брендами «Кириешки» и «Яшкино» компании «Кондитерус Ком», бенефициары которых (Денис Штенгелов и его отец Николай — прим. «Ленты.ру») признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, общаясь с журналистами РИА Новости.

Как уточнил руководитель ведомства, к настоящему моменту приняты обеспечительные меры в рамках исполнительных документов. Речь идет о решениях, касающихся обращения в доход государства, принадлежащего Денису Штенгелову и афиллированным лицам.

Помимо акций АО «Кондитерус Ком», в государственный доход переданы более 895,5 тысячи акций АО «Боавишта», уточнил Аристов.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино» Николая и Дениса Штенгеловых и компании «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц в деле указаны 58 компаний.

В августе этого года сообщалось, что Штенгеловых заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Генпрокуратуре рассказали, что отец и сын более десяти лет назад уехали из России. По данным «Коммерсанта», Штенгелов-старший создал на Украине собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (все три являются запрещенными в России террористическими организациями), а его сын снабжает продовольствием и другими товарами украинские вооруженные формирования.