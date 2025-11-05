Газпромбанк продал 14 торговых центров «Мега»

Газпромбанк продал торговые центры «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент», сообщил ТАСС источник, близкий к сделке. Сумма сделки оценивается в 300 млрд рублей, уточнил собеседник агентства. Группа ранее получила эти объекты в управление.

В состав группы «Мега» входят УК «Мега» и 14 одноименных торговых центров в 12 регионах России — в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Общая площадь объектов составляет 2,3 млн кв. м.

УК «Велес менеджмент» — российская управляющая компания, которая специализируется на профессиональном управлении активами и инвестиционными портфелями, отмечает агентство.

Газпромбанк закрыл сделку по покупке торгово-развлекательных центров «Мега» у шведской компании Ingka Centres в сентябре 2023 года Тогда сделку оценивали в 193 млрд рублей. Ingka Centres ранее управляла проектами Ikea и ТЦ «Мега» в России.