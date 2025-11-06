Авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов

Авиакомпания «Ангара» c 5 ноября прекратила выполнение коммерческих рейсов после аннулирования сертификата эксплуатанта со стороны Росавиации.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания «Ангара» 5 ноября 2025 года прекратила выполнение коммерческих рейсов на самолетах Ан-24 и Ан-26, а также вертолетах Ми-8», — заявил он.

Представитель компании отметил, что «Ангара» в рамках сотрудничества со Службой медицины катастроф и Иркутской авиабазой охраны лесов продолжит осуществлять полеты, связанные с оказанием медицинских услуг на отдаленных территориях, где могут происходить лесные пожары.

На данный момент полеты, которые ранее выполняла компания «Ангара», осуществляет авиакомпания «Ираэро».

Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатации «Ангары» после того, как пассажирский самолет Ан-24, принадлежавший компании, потерпел крушение 24 июля текущего года. Это произошло при повторном заходе воздушного судна, следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, на посадку. На борту находились 48 человек, в том числе пять детей. Никого из них спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области направило в суд иск с требованием взыскать более 500 тыс. рублей с авиакомпании «Ангара», один из самолетов которой потерпел крушение под Тындой.