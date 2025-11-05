Назван самый популярный модный бренд в мире

Платфома Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвала самый популярный модный бренд в мире. Об этом пишет WWD.

Первую строчку рейтинга впервые занял французский люксовый бренд Saint Laurent, сместив на вторую позицию итальянскую марку Miu Miu. На третьем месте оказались Cos, а на четвертом — The Row. Пятерку замкнул Coach.

В то же время аналитики платформы включили в список Prada, Bottega Veneta и Loewe. При этом последние места специалисты отдали Ralph Lauren и Chloé.

Ранее стало известно, что самой популярностью вещью в рейтинге Lyst оказались вьетнамки бренда Havainas.