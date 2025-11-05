Проект «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на строительство

Проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства станции. Об этом сообщили в «Росатоме», передает РИА Новости.

© АЭС «Пакш»

«Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешения на заливку первого бетона и строительство зданий ядерного острова энергоблока №5», — говорится в сообщении.

В конце июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомной электростанции «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства. Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд.