«Почта России» продает имущественный комплекс в Петербурге

АО "Почта России" продает земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м с нежилым одноэтажным зданием на 2,8 тыс. кв. м под реконструкцию рядом с Балтийским вокзалом на набережной Обводного канала в Петербурге.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

"27 ноября на инновационной ЭТП РАД Lot-online состоятся торги по продаже непрофильного имущества АО "Почта России" - земельного участка 4,5 тыс. кв. м с нежилым одноэтажным зданием 2,8 тыс. кв. м под реконструкцию рядом с Балтийским вокзалом", - сообщили в пресс-службе.

Начальная стоимость лота - 119 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 ноября.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и отключено от всех коммуникаций. Требуется реконструкция (с сохранением внешнего облика и объемно-планировочных решений). После проведения работ инвестор может использовать здание в качестве офисного, торгово-развлекательного или ресторанного комплекса.