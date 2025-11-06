Стало известно о связанных с Азербайджаном изменениях в поставках российской нефти

Российская компания «Лукойл», попавшая под блокирующие санкции США, в ноябре изменит направление поставок нефти с каспийских месторождений, запустив перевалку, минуя Азербайджан, в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

Как напоминают журналисты, сырье с двух шельфовых месторождений Каспийского моря «Лукойл» ранее экспортировал по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, прекратив поставки с 2022 года из-за того, что им «владеют иностранные компании, в частности, британская BP». После этого нефть стала отгружаться на НПЗ азербайджанской SOCAR, а ее часть уходит на систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Как стало известно собеседникам агентства, в ноябре планируется поставить в Махачкалу примерно 30 тысяч тонн нефти, а с декабря перенаправить в дагестанский порт весь объем, шедший в Баку, — примерно 130 тысяч тонн.

Отмечается, что нефтепровод Махачкала — Новороссийск является частью транспортной системы Баку — Новороссийск. Через Махачкалу на этом маршруте также ведутся поставки прибывающей танкерами казахстанской нефти, которые, как говорится в материале, сокращены не будут.

На фоне американских санкций 30 октября стало известно, что «Лукойл» достиг договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы.