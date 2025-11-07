Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»

На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

«Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.