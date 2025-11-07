Маск получит самую крупную в истории США премию

Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску, генеральному директору компании, компенсационного пакета на общую сумму примерно 1 трлн долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Поддержали выделение компенсационного пакета 75% акционеров. Как уточняет агентство, предстоящая выплата станет самой крупной в истории США для руководителя компании.

Илон Маск не получает зарплату за работу в Tesla. Его вклад в развитие компании оценивается через премиальные выплаты. В начале сентября Tesla представила новый десятилетний план премирования предпринимателя. Согласно этому плану, рыночная капитализация компании должна вырасти с текущих $1,4 трлн до $8,5 трлн.

Илон Маск уйдёт из Tesla, если не получит $1 трлн в качестве вознаграждения

Также компания должна произвести 20 миллионов автомобилей и 1 миллион роботов и запустить 1 миллион роботакси в коммерческую эксплуатацию. Если эти условия будут выполнены, Маск будет владеть около 25% акций компании. Ранее СМИ сообщили, что Маск может покинуть Tesla, если его компенсационный пакет на сумму почти $1 трлн не будет одобрен.