В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

Склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) необходимо запретить размещать в многоквартирных домах. С соответствующей идеей выступил сенатор Олег Голов, пишет агентство РИА Новости.

В письмах к главам Минюста и Минпромторга Константину Чуйченко и Антону Алиханову парламентарий предложил им оценить предлагаемые изменения в законодательство.

«Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность», — сказано в документах.

Голов отметил, что дарксторы следует убрать из жилых домов по ряду причин. Так, они мешают жильцам шумными разгрузками по ночам, блокируют придомовую территорию, затрудняют проезд спецтранспорта, нарушают санитарно-эпидемологические нормы, повышают опасность пожара, а также служат причиной психологического дискомфорта от осознания, что дом стал логистическим узлом.

Сенатор убежден, что «выселение» дарксторов из МКД в отдельно стоящие нежилые постройки и торгово-офисные зоны поможет не только защитить права жильцов на комфортное и безопасное проживание, но и исключить недобросовестную конкуренцию, «когда использование жилого фонда под складскую деятельность создает необоснованные ценовые преимущества». При этом Голов уточнил, что его инициатива не затрагивает пункты выдачи заказов.

Ранее руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что, если в РФ запретят размещать пункты выдачи заказов на первых этажах жилых домов, около 90 процентов имеющихся на данный момент точек закроются.