Парламент Болгарии дал добро на захват активов «Лукойла» в стране

Депутаты болгарского парламента приняли поправки к закону об административном регулировании деятельности, связанной с нефтепродуктами, введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании «Лукойл». Об этом сообщили журналисты.

«Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе „Лукойл нефтохим Бургас“ поста особого торгового управляющего», — пишет ТАСС.

Отмечается, что с момента вступления этого законопроекта в силу, нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения. Якобы парламентарии утверждали, что текст закона согласован с администрацией США. Кроме того, парламент в первом чтении одобрил поправки в закон, предусматривающие расширение полномочий специального государственного управляющего компанией «Лукойл Болгария».

Кремль назвал вредными незаконные торговые меры на фоне ситуации с "Лукойлом"

Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о продаже активов компании «Лукойл». Основные возражения президента связаны с положениями закона, предусматривающими обязательный контроль Государственного агентства национальной безопасности за сделками с активами российской компании.

В октябре Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине.