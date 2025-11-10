Власти помогут российским банкам на полтриллиона рублей

По итогам 2025 года объем господдержки, направленной в российские банки, составит не менее 560 миллиардов рублей, большая часть которых придется на субординированные депозиты, выделяемые в рамках масштабных проектов. Об этом со ссылкой на свои подсчеты сообщает «Коммерсантъ».

В том числе речь идет о 270 миллиардах рублей на проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом и 200 миллиардах рублей на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.

Также власти вложат 30 миллиардов рублей в привилегированные акции Газпромбанка, 57 миллиардов — в обыкновенные акции ПСБ, 3,5 миллиарда — в обыкновенные акции Россельхозбанка. В прошлом году общий объем помощи банкам от государства был в шесть раз меньше — немногим более 100 миллиардов рублей.

Зампред совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров отметил, что докапитализация банка стала обычным инструментом для роста кредита в приоритетных отраслях. Таким образом, она не связана напрямую с доходностью и успешностью финансовой модели банка.

Вместе с тем регулятор отказывается от введенных ранее послаблений в отношении капитала, и уже к 2028 году нормативы должны восстановиться. В этих условиях банкам необходимо увеличивать собственный капитал, так что докапитализация была бы им очень кстати.

На этом фоне, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, решения о господдержке негативно сказываются на конкурентной среде, потому что госбанки получают преимущество перед частными.

В середине лета СМИ сообщали, что некоторые российские банки обсуждают необходимость рекапитализации в связи с тем, что реальное качество их кредитных портфелей значительно хуже, чем считалось. Тогда отмечалось, что с запросом о помощи в период до лета 2026 года к Центробанку обратились как минимум три системно значимых организации. В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергла эту информацию, указав, что помощь банкам не требуется.

В октябре Банк России сообщил, что к концу лета финансовые потери убыточных банков выросли в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 230 миллиардов рублей.