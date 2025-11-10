В «Дом.РФ» объявили о планах провести IPO на Мосбирже

В «ДОМ.PФ» объявили о планах провести IPO на Мосбирже
В «ДОМ.PФ» объявили о планах провести IPO на Мосбирже, сообщили в компании.
Среди предварительных параметров — планы по выпуску акций в рамках дополнительной эмиссии и направление привлечённых средств на развитие бизнеса.
Также отмечается, что размещение предполагает открытую подписку на акции и будет доступно как для физлиц, так и для институциональных инвесторов.
Подать заявки на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
Ранее сообщалось, что «Ростех» допускает выход на IPO ряда гражданских предприятий корпорации.