В «Дом.РФ» объявили о планах провести IPO на Мосбирже

В «ДОМ.PФ» объявили о планах провести IPO на Мосбирже, сообщили в компании.

© «Дом.РФ»

Среди предварительных параметров — планы по выпуску акций в рамках дополнительной эмиссии и направление привлечённых средств на развитие бизнеса.

Также отмечается, что размещение предполагает открытую подписку на акции и будет доступно как для физлиц, так и для институциональных инвесторов.

Подать заявки на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Ранее сообщалось, что «Ростех» допускает выход на IPO ряда гражданских предприятий корпорации.