Нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на одном из крупнейших иракских месторождений нефти Западная Курна-2. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По информации СМИ, произошедшее связывают с введенными против российской компании санкциями. По данным еще трех источников Reuters, Ирак прекратил все денежные и нефтяные платежи «Лукойлу».

В конце прошлого месяца стало известно, что «Лукойл» намерен продать все свои зарубежные активы. В качестве покупателя выбрана швейцарская компания Gunvor Group. По информации пресс-службы российской корпорации, все условия предстоящей сделки уже согласованы. «Лукойл» обязался отказаться от переговоров с другими потенциальными покупателями.

Проблемы «Лукойла» становятся проблемами Европы

За несколько дней до этого Министерство финансов США объявило, что новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона затронут крупные нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Отмечается, что Минфин США готов принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы «поддержать усилия президента Дональда Трампа по прекращению» конфликта на Украине. Ведомство призвало «союзников присоединиться» и «соблюдать данные санкции».