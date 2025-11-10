Названы последствия форс-мажора на одном из крупнейших месторождений компании из России

США попытаются вынудить «Лукойл» продать свою долю в Западной Курне-2 какой-нибудь американской компании, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Такое последствие объявления компанией форс-мажора на месторождении специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«С 21 ноября начнут действовать санкции в отношении "Лукойла". А у него в Западной Курне-2 доля 75 процентов. Получается, что Западная Курна-2 тоже попадет под санкции. По сути, дело идет к остановке проекта. Потому что все, кого "Лукойл" нанимает для работы на Западной Курне-2, могут попасть под персональные санкции. Все поставщики тоже, и кто-то даже из представляющих интересы Ирака», — объяснил Юшков.

По словам аналитика, по контракту «Лукойл» оказывает услугу Ираку по разработке этого месторождения, а любые операции с компанией будут запрещены.

«Конечно, Соединенные Штаты могут выдать генеральную лицензию на отсрочку. Но не факт, что это произойдет. Я думаю, что США попытаются вынудить "Лукойл" продать свою долю какой-нибудь американской компании. Не факт, что даже сам Ирак сможет ее выкупить. Но Ирак может отозвать лицензию и разорвать все контракты. Явно, что это не понравится США. Вашингтон хочет, чтобы "Лукойл" просто продал с большим дисконтом долю в Западной Курне-2 американской компании», — отметил он.