Инвесторы пожаловались в ЦБ на ПИК

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в ЦБ жалобу на решение совета директоров девелопера ПИК отменить дивидендную политику и провести обратный сплит акций в соотношении 100:1 (увеличение номинальной стоимости акции в 100 раз — FM). Аналогичное письмо направлялось в адрес генерального директора и совета директоров компании. Все три документа есть в распоряжении «РБК инвестиций».

В письме инвесторы акцентировали внимание регулятора на том, что отмена дивидендной политики противоречит Кодексу корпоративного управления и рекомендациям Банка России, изложенным в письме «О подходах к определению и раскрытию дивидендной политики». Решение компании может привести к снижению уровня листинга на Мосбирже, возможно до полного исключения из котировальных списков, вследствие чего инвесторы потеряют деньги из-за снижения капитализации эмитента.

Что касается обратного сплита, то он приведет к появлению дробных акций, а это, в свою очередь, осложнит их реализацию и снизит ликвидность компании, пишут инвесторы. «Для большого числа инвесторов, владеющих небольшими пакетами, это может означать фактическую невозможность выйти из капитала общества», — указали в АРИ.

Отсутствие общественной и регуляторной оценки подобных кейсов может создать негативный прецедент и закрепить негативные практики на рынке, подытоживает председатель ассоциации Александр Масленников. Чтобы избежать этого, АРИ просит ЦБ:

Проверить законность и обоснованность действий по отмене дивполитики и принятия решения о консолидации акций;

Дать оценку соответствия указанных решений Кодексу корпоративных управлений и рекомендациям ЦБ, а также их влияния на права миноритариев;

Рассмотреть вопрос о применении мер надзорного реагирования;

Принять меры по недопущению подобных практик в будущем, в том числе путем разъяснения эмитентам недопустимости отмены дивполитики без утверждения обновленных документов, определяющих порядок и принципы взаимодействия с акционерами.

Эксперты сходятся во мнении, что отмена дивидендной политики является негативным сигналом для рынка, поскольку снижает инвестиционную привлекательность бумаг для частных инвесторов и может поставить под угрозу уровень листинга на бирже.

Обратный сплит также воспринимается негативно, так как снижает доступность актива для розничных инвесторов и может негативно сказаться на ликвидности, отмечают аналитики «Финам» и БКС.