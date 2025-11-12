Германия нашла лазейку для срыва сделки по «Ямал СПГ»

Немецкая компания SEFE, которая до национализации властями ФРГ имела другое название и была «дочкой» «Газпрома», нашла способ, как отказаться от российского газа и разорвать контракт с «Ямал СПГ».

Она хочет сослаться на форс-мажор, пишет газета Münchner Merkur.

«По сведениям правительства ФРГ, как директива REPowerEU, так и 19-й санкционный пакет ведут к тому, что SEFE должна прекратить покупку СПГ в рамках старого договора по «Ямалу» и при этом может сослаться на форс-мажор», - считают в Минэкономики Германии.

В соглашении между сторонами прописано, что немецкая компания будет платить, даже если откажется импортировать российский газ. Но в условиях санкций и всеобщей политики ЕС по отказу от энергоносителей из РФ компания может объявить форс-мажор и перестать платить.

Ранее сообщалось, что в 19-м пакете ЕС запретил импорт СПГ из России с 26 апреля следующего года. Это касается краткосрочным соглашениям. Долгосрочные должны прекратиться с 1 января 2027 года.

Ранее «МК» писал, что эксперт Екатерина Арапова спрогнозировала, что Европейский союз не будет готов отменить введенные против России санкции даже после урегулирования украинского конфликта.