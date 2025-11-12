«Лукойл» столкнулся с новой угрозой: США не дают компании выйти из кризиса

Срыв сделки по продаже зарубежных активов нефтяной компании «Лукойл» компании Gunvor, вызванный санкциями США, привел к кризису. Это увеличило риск потери активов на 14 миллиардов евро и спровоцировало слухи о возможном поглощении «Лукойла» со стороны государственной нефтяной компании «Роснефть», сообщает The Financial Times.

Вашингтон ввел запрет на сделку, утверждая, что компания Gunvor имеет связи с Кремлем. «Лукойл» обязан продать или списать свои активы до 21 ноября, чтобы соответствовать требованиям западных партнеров, пишут авторы.

Один из экспертов на нефтяном рынке подчеркнул, что решение в пользу Gunvor может стать причиной возобновления переговоров с первоначальными участниками торгов. Между тем, владельцы «Лукойла» выражают готовность к потенциальной конфискации своих активов, подчеркивается в материале.

Сообщается, что компания «Лукойл» столкнулась с неопределенностью и утратила перспективы роста на внутреннем рынке, где ведущие позиции занимают «Роснефть» и «Газпром нефть». По словам бывшего замминистра энергетики Владимира Милова, компания оказалась в сложной ситуации, и ее будущее выглядит туманным.

Появились слухи, что «Роснефть» может поглотить «Лукойл», несмотря на неоднократные попытки Игоря Сечина захватить компанию. Бывший сотрудник «Роснефти» подтвердил, что Сечин регулярно предлагает новые варианты поглощения, но они пока не реализованы.

По данным издания, 14 млрд евро — минимальная стоимость зарубежных активов «Лукойла», что станет серьезным ударом по компании, находящейся под санкциями с начала СВО. Новые санкции США не затрагивают миноритарные доли за рубежом, стоимостью около 6 млрд евро.