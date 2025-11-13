Китайский инвестор продал долю в российском ТРЦ

Китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) продала долю в Торгово-развлекательном центре «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Ведомости».

© pearlplaza.ru

Долю китайского инвестора выкупила компания Central Properties. Партнером и консультантом трансакции стала группа «Аврора» — она заплатила за 50 процентов ТРЦ от шести до семи миллиардов рублей. Покупку назвали стратегическим вложением в надежный и доходный актив.

Построенный в 2013 году ТРЦ «Жемчужная плаза» является одним из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга.