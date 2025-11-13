Сотни брендов столкнулись с риском лишиться товарных знаков в России

С начала прошлого года свыше 300 иностранных компаний столкнулись с угрозой потерять права на товарные знаки в России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что в перечень таких компаний попали Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon.

Как пишет агентство, после ухода с российского рынка большая часть компаний старается продлевать регистрацию своих товарных знаков в надежде в будущем снова начать зарабатывать на россиянах, однако теперь это будет сложнее сделать.

Подчёркивается, что ряд компаний уже лишились прав на некоторые из своих товарных знаков в России после соответствующих обращений заявителей. Так, например, часть исковых заявлений удовлетворили, в том числе в отношении Amazon, Nokia, Victoria's Secret, так что они лишились прав на некоторые из своих товарных знаков.

Ранее, согласно базе Роспатента, «Дзе Кока-Кола Компани» подала заявки на регистрацию в России товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт». Они были зарегистрированы в итоге до 2035 года.