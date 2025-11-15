Раскрыты детали неожиданного решения Минфина США по «Лукойлу»

Министерство финансов США разрешило проводить операции по продаже международных активов «Лукойла» до 13 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Американское финансовое ведомство 22 октября объявило о введении рестрикций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». В министерстве отметили, что все операции с активами следует провести до 21 ноября.

Позже, по запросу компании, сроки были пересмотрены в большую сторону — в частности, до 13 декабря разрешается проведение операций по приобретению товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами РФ, а также операций, необходимых для сворачивания их деятельности.

До упомянутого срока разрешаются также транзакции, которые требуются для переговоров по приобретению или передаче Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

В Минфине подчеркнули, что для реализации таких договоренностей потребуется отдельное разрешение Управления по контролю над иностранными активами ведомства.

Одна из лицензий также разрешает до 29 апреля 2026 года транзакции, связанные с дочерними структурами «Лукойла» в Болгарии.

Ранее министр энергетики Румынии Богдан Иван сообщил, что три иностранные компании официально объявили о намерении приобрести активы «Лукойла» в республике.