Сербия добилась отсрочки для нефтяной компании, попавшей под санкции США

Сербия добилась трехмесячной отсрочки для нефтяной компании NIS.BEL («Нефтяная индустрия Сербии», Naftna Industrija Srbije), попавшей под санкции США. Об этом сообщает Reuters.

© Газета.Ru

«Санкции угрожали поставкам топлива в страну в преддверии зимы», — приводит агентство слова одного из чиновников.

11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

9 ноября президент Сербии Александар Вучич попросил США отменить санкции в отношении российско-сербской нефтяной компании NIS. По его мнению, следующая неделя станет решающей для поиска выхода из ситуации с компанией. Глава государства допустил, что NIS проработает до 20 ноября или дольше. К этому времени решение должно быть найдено, уверен он. Вучич добавил, что Сербия может заниматься этим вопросом с Россией или другими сторонами по выбору Москвы.

Компания NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List в начале 2025 года. После этого Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».