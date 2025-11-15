Белград рассматривает национализацию «Нефтяной индустрии Сербии»

На фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), Белград рассматривает возможность ее национализации. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Министр отметила необходимость принятия крайне непростых решений для страны.

«Функционирование NIS критически важно для нас – для нашей страны, нашей экономики и наших граждан», – подчеркнула она.

Джедович-Ханданович напомнила, что руководство страны традиционно выступало против национализации, однако текущая ситуация становится критической. Она также сообщила о проведении экстренного заседания правительства 16 ноября.

Глава энергетического ведомства выразила надежду на то, что российская сторона учтет тот уровень давления, которому подвергается Белград.

11 ноября министр заявила, что российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.