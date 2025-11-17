В России ищут замену ИНН

Власти оценят необходимость перехода к использованию нового единого идентификатора юридических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Утвердить документ планируется до конца 2025 года. Предполагается, что единый идентификатор заменит ряд существующих номеров, в частности ИНН, ОГРН и ЕРНС.

Разработка концепции перехода к применению нового единого идентификатора юридического лица — одна из инициатив национальной модели целевых условий ведения бизнеса, разработанной правительством, Агентством стратегических инициатив и деловыми объединениями, подтвердили в АСИ. По данному мероприятию рабочей группой и ведомствами будет подготовлен и представлен в правительство доклад о целесообразности реализации такой реформы, указали в агентстве. Среди участников — Минфин, ФНС, Минэкономразвития, Минтруд, Социальный фонд, Минцифры и Росфинмониторинг.

В Минфине подтвердили изданию такие намерения. Министерство рассмотрит данный вопрос в рамках предложенной национальной модели целевых условий ведения бизнеса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса — стратегический документ, включающий систему KPI и дорожных карт по их достижению по 11 направлениям. Он призван обеспечить выполнение двух задач — достижение национальной цели развития России по увеличению инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 году относительно уровня 2023 года и попадание России в первую двадцатку рейтинга стран Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Business Ready.

Согласно разделу «Регистрация бизнеса» проекта национальной модели, Минфин совместно с заинтересованными ведомствами должен будет разработать концепцию перехода к применению нового единого идентификатора юридического лица. Предполагается, что такой идентификатор заменит ИНН, который присваивается при регистрации бизнеса в ФНС и позволяет отследить каждое обособленное подразделение юридического лица, ОГРН, который тоже выдается при регистрации бизнеса в ФНС и нужен для фиксации информации о компании в Едином государственном реестре юридических лиц, и ЕРНС, который присваивается всем страхователям Социальным фондом и подтверждает факт регистрации в системе обязательного пенсионного и социального страхования.

Минфин должен будет оценить необходимость введения единого идентификатора с учетом всех требований для его дальнейшего использования государственными органами, в том числе анализа затрат, выгод и целесообразности, порядка кодировки, присвоения и аннулирования кода, а также переходного периода. Доклад в правительство с этой информацией ведомство должно представить до января 2027 года. На его основании кабинет министров должен будет принять решение, переходить ли к использованию нового единого идентификатора юридических лиц.

Получение ИНН и ОГРН сегодня во многом автоматизировано при государственной регистрации компании, однако проблема в том, что разные ведомства используют разные реестры, отмечает адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников. Это означает дополнительные действия для бизнеса — например, после регистрации в ФНС компания должна встать на учет в социальном фонде, получив там отдельный регистрационный номер страхователя, отмечает он.

Необходимость в едином идентификаторе легко обосновать через бытовой пример, говорит руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. Человек вынужден помнить, знать и иметь с собой паспорт, СНИЛС, полис ОМС. При нашем уровне цифровизации хотелось бы обойтись одним документом, констатирует он. То же самое и с бизнесом, добавляет эксперт.

Действительно, необходимость в создании единого идентификатора существует, и в основном такой запрос формируется со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых нет штатных юристов и ресурсов, требуемых для сбора документов и обращения в различные инстанции, солидарен управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян. У каждого ведомства своя база данных, свои реестры, свой документооборот, единые стандарты в целом отсутствуют, сроки рассмотрения заявок тоже разнятся, межведомственный обмен данными, увы, не идеален и дает сбои, указывает эксперт.

На текущий момент существует около двух тысяч документальных форм для бизнеса, в которых требуется указание минимум двух идентификаторов, отмечает директор дивизиона развития инвестиционного климата АСИ Михаил Уткин. С учетом этого замена их на новый единый идентификатор может заметно упростить и сократить объем налоговой отчетности для предпринимателя, добавил он. При формировании инициативы АСИ ориентировалось на успешный мировой опыт — например, в Гонконге внедрен единый регистр компаний, восьмизначный Unified Business Identifier, в Казахстане — универсальный БИН, заменяющий все иные номера.

Изменение сложившейся системы повлечет за собой огромные капиталовложения, предупреждает советник гендиректора СКБ Контур по взаимодействию с госорганами Наталья Никитина. Потребуется изменить все информационные системы как на стороне бизнеса, так и государства, перечисляет она. По словам Никитиной, оценить полный масштаб возможных проблем при внедрении единого идентификатора не представляется возможным — и это ставит под сомнение целесообразность подобных нововведений.

При сокращении количества идентификаторов до одного закономерно встает вопрос безопасности, добавляет руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России». По двум и более кодам идентификация более надежная, и этот вопрос предстоит решить при проработке перехода, отмечает эксперт.