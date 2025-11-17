В России начали производить премиум-водку

Simple Group начала производить в Санкт-Петербурге премиум-водку «Арктика». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новую водку разливают на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Санкт-Петербурге. По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, запуск нового бренда может обойтись Simple Group в сотни миллионов рублей с учетом затрат на продвижение.

Розничная цена полулитровой бутылки «Арктики» составит 899 рублей. Напиток объемом 0,7 литра можно будет приобрести за 1,17 тысячи. Продавать ее собираются в торговых сетях и заведениях общепита.

Напиток стал вторым после запущенной в 2016 году суперпремиальной марки «Онегин» брендом водки в портфеле компании. Как отмечают представители фирмы, сегмент высокобюджетного спиртного кажется бизнесу перспективным на фоне сокращения продаж дешевой водки.