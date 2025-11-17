ПИК отменил обратный сплит акций после голосования акционеров

Девелопер ПИК отказывается от обратного сплита акций и пересматривает дивидендную политику, пишет «Интерфакс» ссылкой на пресс-службу компании. Согласно информации на сайте раскрытия, собрание акционеров не приняло решение об обратном сплите.

© ПИК

В моменте котировки компании взлетели до 444,4 рубля за акцию (9,56%). К 13:35 мск бумаги застройщика начали корректироваться и опустились до 438,1 рубля за бумагу.

«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций», — прокомментировали агентству это решение в ПИКе.

Девелопер решил пересмотреть и дивидендную политику. ПИК и биржа согласовали срок — апрель 2026 года — и детальный график по разработке новой дивидендной политики, но обновленная политика может появится раньше, резюмировали в компании.

В начале ноября Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила жалобу в ЦБ, назвав отмену действующей дивидендной политики и планы обратного сплита нарушением Кодекса корпоративного управления и рекомендаций регулятора. По мнению АРИ, такие действия создавали риск снижения уровня листинга и практически лишали мелких акционеров возможности выйти из бумаги из-за дробных лотов. Ассоциация просила ЦБ провести проверку и не допустить опасного прецедента на рынке.