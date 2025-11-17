«Газпром» занялся технической документацией для «Силы Сибири-2»

Специалисты «Газпрома» приступили к подготовке технической документации для строительства газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, контракт на который до сих пор не подписан. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что предварительное проектирование маршрута, для которого и нужны «сотни томов» документов, обходится очень дорого. Полностью на такие работы может уйти от пяти до десяти процентов общей стоимости проекта, который глава «Газпрома» Алексей Миллер осенью называл самым дорогим в мире из связанных с газом.

К настоящему времени российские чиновники заявляла только о подписании с китайской стороной «юридически обязывающего» меморандума, не раскрывая деталей документа. В свою очередь, в Китае уже много лет не комментируют переговоры и не упоминают «Силу Сибири-2» в качестве возможного источника получения природного газа.

Как говорится в материале, начало подготовки техдокументации можно объяснить двумя причинами. Либо в компании полностью уверены, что контракт на строительство будет в конечном итоге подписан, либо проектные подразделения необходимо чем-то занять или распустить из-за отсутствия задач.

Конечная стоимость проекта может дойти до 30 миллиардов долларов, хотя возможно и некоторая экономия. Однако проблема заключается в том, что Китай хочет получать газ по низким ценам и не намерен участвовать в финансировании строительства, что делает проект убыточным для «Газпрома». По оценкам источников ряда СМИ, именно этот вопрос является ключевым разногласием сторон, и продвинуться по нему пока не получается.

В то же время отдельные эксперты указывают, что фактически хотя часть маршрута «Силы Сибири-2» необходима «Газпрому» для выполнения контракта по «Силе Сибири» с помощью соединения труб. В противном случае добычи на месторождениях, которая обеспечивает маршрут, может в перспективе оказаться недостаточно для поставок 38 миллиардов кубометров в год.