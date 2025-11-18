Греф: маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей

По расчетам Сбера, маркетплейсы в 2025 году не доплатили налогов за счет своих скидок на 1,5 трлн рублей, заявил глава банка Герман Греф на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. То есть вот скидки все, которые дают, - они за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что рынок маркетплейсов не урегулирован, и эти площадки фактически остаются вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.