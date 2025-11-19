Отечественная промышленность столкнулась с серьезными вызовами

По данным Минпромторга и независимых экспертов, отечественная промышленность сталкивается с падением инвестиций и стагнацией. Производство находится на грани спада. Единственным растущим сектором остается производство и экспорт удобрений, передает «Независимая газета».

В сентябре 2025 года производство промышленной продукции сократилось на 1%, несмотря на увеличение на 0,6% в августе. За первые три месяца года объем выпуска практически остался неизменным. Показатель сентября превышает уровень первого квартала 2025 года, но уступает рекордным значениям мая и декабря прошлого года.

Индекс промышленного производства демонстрирует скромный рост по сравнению с прошлым годом (в сентябре – 0,3%). Однако, если исключить оборонную промышленность, наблюдается спад: общий показатель составляет минус 1,1%, а в гражданских отраслях – минус 1,82%.

Как отмечается, промышленность демонстрирует снижение рентабельности до уровня, характерного для периода пандемии, а разрыв между кредитными ставками достиг исторического максимума. Высокие процентные ставки препятствуют инвестициям, что может привести к увеличению инфляции.

В последние месяцы наблюдается спад инвестиционной активности: предложение строительных материалов сократилось до уровня 2019 года. Экономическая ситуация ухудшилась, и экономика уже преодолела три четверти пути к антирекордным показателям 2022 года. При сохранении текущей политики Центробанка РФ этот антирекорд может быть побит, говорится в материале.

Как сообщается, многие отрасли имеют рентабельность ниже доходности государственных облигаций, что делает их производство убыточным. Особенно сложная ситуация наблюдается в деревообработке, машиностроении и производстве бумаги. Спрос на сельскохозяйственную технику падает, что привело к рецессии в этой отрасли. Химическая промышленность, напротив, поддерживает сельхозпроизводителей удобрениями и экспортирует две трети своей продукции. За последние десять лет производители удобрений вложили почти 2 трлн рублей, указывают авторы статьи.