«Вошли в благоприятный цикл»: крах ИИ-пузыря откладывается

Nvidia представила впечатляющие результаты за октябрь, зафиксировав рекордные продажи на сумму $57 млрд, что на 62% выше показателей прошлого года. Эти данные превзошли ожидания аналитиков и развеяли опасения относительно возможного пузыря в сфере искусственного интеллекта, сообщает Wall Street Journal.

Чистая прибыль компании составила $31,9 млрд, увеличившись на 65% по сравнению с предыдущим годом. Особенно впечатляют продажи чипов Blackwell, предназначенных для дата-центров, которые достигли исторического максимума в $51,2 млрд. Тем не менее, экспорт этих чипов в Китай оказался под запретом.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг объявил о начале нового этапа, благоприятного для развития искусственного интеллекта. Финансовый директор Колетт Кресс подчеркнула, что значительная часть долгосрочных перспектив компании связана с ускоренными вычислениями и генеративным искусственным интеллектом. Министерство торговли США утвердило экспорт передовых ИИ-чипов в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Инвесторы выражают опасения, что компании вкладывают значительные средства в инфраструктуру искусственного интеллекта, не имея четких перспектив быстрой окупаемости.

На текущей неделе 45% руководителей фондов назвали возможность пузыря в сфере ИИ одним из главных рисков. SoftBank сбыл свою долю в Nvidia на сумму $5,8 млрд, а хедж-фонд Питера Тиля — на $100 млн. Майкл Бьюрри, который предсказал крах ипотечного пузыря, сделал ставку против акций Nvidia.

Цена акций Nvidia с апреля по октябрь выросла более чем вдвое, но затем снизилась из-за опасений по поводу пузыря, хотя с начала года рост составил около 30%.