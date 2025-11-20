Суд РФ взыскал с Wintershall Dea €7,5 млрд по заявлению Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу РФ солидарно €7,5 млрд с германской нефтегазовой компании Wintershall Dea, юридической фирмы Aurelius Cotta и двух арбитров третейского суда в Гааге по заявлению Генпрокуратуры, говорится в картотеке арбитражных дел.

В сентябре суд запретил Wintershall Dea, юридической фирме Aurelius Cotta. а также арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке Адекойя судиться с РФ за рубежом по иску на €7,5 млрд. В случае нарушения решения российский суд постановил взыскать с ответчиков данную сумму по курсу ЦБ.

Позднее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с заявлением о взыскании денежных средств с Wintershall Dea, Aurelius Cotta и арбитров за неисполнение определения суда. 20 ноября суд удовлетворил данное заявление.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к Wintershall Dea и Aurelius Cotta, специализирующейся на международном арбитраже и представляющей интересы германской компании, а также арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге: Шарлю Понсэ (Швейцария), Хамиду Гарави (Иран, Франция) и Олуфунке Адекойя (Нигерия, Великобритания). Генпрокуратура требовала запретить проводить разбирательство по взысканию с России €7,5 млрд в пользу Wintershall Dea в третейском суде в Гааге. Позднее Генпрокуратура РФ отказалась от претензий к арбитру Хамиду Гарави.

Wintershall Dea утверждает, что лишилась возможности вести бизнес в России и вложенных инвестиций после указов президента о контрмерах на санкции, но в иске Генпрокуратуры отмечается, что после начала СВО германская корпорация сама решила прекратить сотрудничество с "Газпромом" и присоединиться к введенным санкциям в отношении России.

Ранее суд по заявлению Генпрокуратуры РФ принял обеспечительные меры по иску и обязал германскую компанию и других ответчиков приостановить разбирательство против Российской Федерации в зарубежном арбитраже. ГП РФ обосновала свое заявление об обеспечительных мерах тем, что открытое Wintershall Dea международное разбирательство против России может причинить значительный экономический ущерб государству. Международный трибунал 13 мая приостановил разбирательство после данного решения суда РФ.

Об участии Wintershall Dea в российских проектах

17 января 2023 года Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию. Корпорация заявляла, что выйдет из активов в РФ в соответствии с действующими юридическими обязательствами и зафиксирует убыток в €5,3 млрд. Прошлой осенью Wintershall Dea сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на российские активы. Компания заявляла, что причиной разбирательств является нарушение РФ обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и Энергетической хартии.

Wintershall Dea являлась одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2", выступает акционером оператора газопровода "Северный поток" (с долей в 15,5%). Кроме того, компания владела 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент", а также вместе с "Газпромом" и австрийской OMV управляла совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение.

Однако в 2024 году правительство РФ постановило создать российские юрлица для управления этими предприятиями без участия бывших иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер.