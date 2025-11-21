Спрос на новых сотрудников в России начал падать

Проблема острого кадрового голода, охватившая за последние несколько лет большинство ключевых отраслей российской экономики, в третьем квартале 2025 года начала ослабевать. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Конкуренция отечественных работодателей за новых сотрудников также стала заметно ослабевать. В июле-сентябре дефицит кадров в стране фактически вернулся к уровню двухлетней давности. Показатель обеспеченности бизнеса работниками за это время составил минус 25,7 пункта.

Главными причинами снижения спроса на новых сотрудников эксперты называют исчерпание ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма. Это происходит на фоне роста издержек предприятий и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, которая делает займы для компаний все более дорогими. В сложившихся реалиях руководители предприятий делают ставку на повышение эффективности труда действующих сотрудников и активное внедрение технологий Искусственного интеллекта (ИИ). Искать же новых сотрудников в прежних объемах становится для многих предприятий невыгодной стратегией, резюмировали аналитики.

Из-за роста издержек предприятий на российском рынке труда возникла новая проблема — рост скрытой безработицы. Речь идет об увеличении числа действующих сотрудников, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или неполную неделю, а также ожидающих скорого увольнения. Сильнее всего проблема затронула промышленный сектор, включая автопром. Наиболее отчетливо тенденция проявилась в Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. С учетом этого ожидать оживления спроса на новых работников в скором времени в стране не приходится, утверждали эксперты.