Банки России выступают за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей страны, но акции и специальные предложения должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка и выбранного способа оплаты.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Сбера, отметив, что это совместная позиция банка совместно с ВТБ, Альфа-Банком, Т-Банком и Совкомбанком.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платёжным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — говорится в комментарии о совместной позиции Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, Т-Банка и Совкомбанка.

Отмечается, что акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от банка, выпустившего карту, или выбранного способа оплаты.

«Именно об этом было обращение банков. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которой они доступны. А также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы крупнейших российских банков обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа.

Глава Wildberries выступила с обвинением в адрес банков

Также в соответствующем письме к Володину финансовые учреждения предложили запретить маркетплейсам устанавливать прямые скидки, акции и бонусы, за исключением случаев, когда речь идёт о социально значимой и собственной продукции платформ. При этом в данном случае также предлагается запретить привязывать скидки из списка исключений к способу платежа.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что цена на товар на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты.

Она объяснила это тем, что из-за подобных манипуляций сложно отследить злоупотребления продавцов. По словам Набиуллиной, эта практика создаёт нечестную конкуренцию.