Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

Российские банки выступили против связывания скидок и цен со способом оплаты на маркетплейсах. О необходимости предоставлять скидки без дискриминации они заявили в письме в Госдуму (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

© Lenta.ru

Представители банков заявили, что акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от выбранного способа оплаты. Речь идет не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которой они доступны, и равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — пояснили авторы письма.

Ранее главы нескольких ведущих российских банков обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы. Такие ограничения предложили распространить в том числе на вложение средств в бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала активное продвижение российскими маркетплейсами собственных финансовых продуктов при оплате товаров признаком нечестной конкуренции. По ее словам, финансирование скидок-бонусов является прерогативой традиционных финорганизаций, а участники розничного онлайн-ретейла должны предоставлять потребителям «равноудаленную инфраструктуру».

В свою очередь представители Wildberries и Ozon предупредили о росте цен на товары для 85 миллионов покупателей из-за запрета программ лояльности. Запрет скидок продвигают крупные банки, которые преследуют цель ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ нерыночным путем, отметили в компании Wildberries & Russ. В Ozon подчеркнули, что с удорожанием продукции столкнутся прежде всего жители маленьких городов и сел.